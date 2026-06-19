Franco Armani anuncia su adiós de River Plate

EFE

El arquero Franco Armani dejará River Plate después de ocho años en los que hizo historia y regresará a Atlético Nacional, dijo a Reuters el martes una fuente del club argentino.

"Armani rescinde su contrato. En River le quedaban seis meses de contrato y había perdido el lugar", dijo la fuente de la directiva de River.

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El experimentado guardameta, de 39 años, deja el "millonario" tras quedar a inicios de 2026 como suplente del joven Santiago Beltrán, quien fue una de las grandes apariciones del fútbol argentino.

Armani llegó a River en 2018 desde Atlético Nacional y se convirtió en una pieza clave del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. En el club conquistó 10 títulos, entre ellos la Copa Libertadores ante su clásico rival Boca Juniors en una final disputada en Madrid.

Su buen rendimiento le permitió llegar a la selección argentina, donde alzó en 2022 la Copa del Mundo en Qatar.

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"Va a terminar su carrera en Colombia, siempre tuvo esa idea", añadió la fuente del club argentino.

En el conjunto colombiano, el "Pulpo" atajó cerca de ocho años y también dejó un gran recuerdo al conseguir 13 títulos, incluida la Libertadores en 2016. En su regreso, reemplazará a David Ospina, quien unos meses atrás se despidió del club.