Publicación: jueves 9 de julio de 2026

EFE

Franco Armani anuncia su adiós de River Plate

El icónico guardameta tendrá nuevos retos en su carrera profesional

El arquero Franco Armani dejará River Plate después de ocho años en los que hizo historia y regresará a Atlético Nacional, dijo a Reuters el martes una fuente del club argentino.

"Armani rescinde su contrato. En River le quedaban seis meses de contrato y había perdido el lugar", dijo la fuente de la directiva de River.

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El experimentado guardameta, de 39 años, deja el "millonario" tras quedar a inicios de 2026 como suplente del joven Santiago Beltrán, quien fue una de las grandes apariciones del fútbol argentino.

Armani llegó a River en 2018 desde Atlético Nacional y se convirtió en una pieza clave del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. En el club conquistó 10 títulos, entre ellos la Copa Libertadores ante su clásico rival Boca Juniors en una final disputada en Madrid.

Su buen rendimiento le permitió llegar a la selección argentina, donde alzó en 2022 la Copa del Mundo en Qatar.

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Andrés Sánchez, portero | Atlético de San Luis
José Castillo, lateral | Chivas
Víctor Guzmán, defensa | Rayados
Luis Sánchez, defensa | Mazatlán
Jesús Gallardo, lateral | Toluca
Roberto Meraz, mediocampista | Mazatlán
Erik Lira, mediocampista | Cruz Azul
Jeremy Márquez, mediocampista | Atlas
Efraín Álvarez, extremo | Tijuana
Raymundo Fulgencio, extremo | Tigres
Guillermo Martínez, delantero | Pumas

"Va a terminar su carrera en Colombia, siempre tuvo esa idea", añadió la fuente del club argentino.

En el conjunto colombiano, el "Pulpo" atajó cerca de ocho años y también dejó un gran recuerdo al conseguir 13 títulos, incluida la Libertadores en 2016. En su regreso, reemplazará a David Ospina, quien unos meses atrás se despidió del club.

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