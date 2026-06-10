FIFA sacude el mercado de fichajes con una nueva reglamentación

Redacción FOX Deportes

FIFA aprobó una nueva medida en materia de fichajes que comenzará a ser válida a partir del mercado invernal de 2027 y anunció que todos los futbolistas deberán tener una cláusula de rescisión en sus contratos que será acorde de su salario.

El mercado de transferencias cambiará drásticamente a favor de los futbolistas que participarán de manera activa en cada uno de fichajes de ahora en adelante. La nueva reglamentación ha sido aprobada por FIFA, FIFPro, la EFC, WLA y UEFA quienes tras años de análisis tomaron una decisión que beneficia a los propios jugadores.

La nueva normativa entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2027 por lo que los fichajes de este verano serán los últimos con la reglamentación anterior y solo algunas ligas como la española en la que las cláusulas ya existían se mantendrán bajo el mismo formato.

Las cláusulas de rescisión serán obligatorias para todos los fichajes a partir de 2027, lo que indica que solo faltará dinero para fichar a cualquier jugador.