Estados Unidos se toma con cautela a la peligrosa Australia

La Selección de Estados Unidos, comandada por Mauricio Pochettino, enfrentará un nuevo reto en su camino rumbo al Mundial 2026 cuando se mida a la Selección de Australia.

Esta será la cuarta ocasión que ambos combinados se vean las caras, una rivalidad por demás pareja que en el pasado dejó una victoria por equipo y un empate.

Estados Unidos llega a este encuentro luego de haber caído ante Corea del Sur y superado a Japón, un resultado que fue un auténtico tanque de oxígeno para Pochettino que había perdido réditos al frente de la selección debido a los resultados anteriores.

Australia, no será un riva sencillo, pues llega a este partido con una racha invicta en sus últimos 10 partidos, incluida la victoria ante Canadá en su último compromiso.

“Australia es un equipo muy agresivo y llegan en una gran seguidilla de buenos resultados. Derrotaron a Canadá en Canadá, por lo que se han ganado todo nuestro respeto. Este será un gran examen para nosotros, tal y como lo fue Ecuador”, detalló el estratega de la selección norteamericana.

Aunque el resultado ante Ecuador dejó un gran sabor de boca, el propio Pochettino adelantó que podría haber algunas modificaciones con el deseo de encontrar nuevas diferentes variantes en un sistema que sigue en proceso de experimentación rumbo al Mundial.

Luego de Australia, la Selección de los Estados Unidos se medirá ante rivales Paraguay y Urugay, dos selecciones que también serán una dura prueba para Pochettino y sus pupilos.