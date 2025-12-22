España cierra el 2025 en la cima del Ranking de la FIFA

Redacción FOX Deportes

La FIFA anunció la clasificación mensual, y con la que cierra 2025, este lunes 22 de diciembre y en la cima se mantiene España.

La ‘Roja’ tuvo un año destacado, en el que jugó la final de la Nations League, su tercera al hilo, y consiguió su pase a la Copa del Mundo como líder del Grupo E del torneo clasificatorio de la UEFA, con cinco victorias y un empate.

España llegó al primer lugar del ranking en septiembre de 2025, tras desplazar a Argentina, que se situaba en la posición de honor desde 2023, tras ganar el Mundial de 2022.

El cuadro que dirige Luis de la Fuente no es el único que mantuvo su posición, pues las selecciones situadas del puesto 1 al 33 no sufrieron cambios, es el caso de Estados Unidos (14) y México (15).