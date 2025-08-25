Publicación: miércoles 27 de agosto de 2025

Redacción FOX Deportes

¡En familia es mejor! Francia llama a dos parejas de hermanos

La lista de Didier Deschamps para los partidos clasificatorios al Mundial 2026

Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, ambos del Real Madrid, y Jules Koundé del Barcelona fueron convocados para los partidos clasificatorios hacia el Mundial de 2026.

El técnico Didier Deschamps desplegó su convocatporia para los duelos ante Ucrania e Islandia el 5 y 9 de septiembre. Se espera que en esta sesión pueda debutar Maghnes Akliouche, delantero de 23 años del Mónaco.

Otros llamados destacados son las dos parejas de hermanos: los defensas Lucas y Theo Hernández y Marcus y Khéphren Thuram, hijos de Lilian Thuram, leyenda del futbol 'galo' que fue campeón mundial en 1998.

En cuanto a las ausencias, la más llamativa de todas es la del extremo del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, así como Koundé y Dayot Upamecano, bajas por lesión.

La sonrisa de Jules Koundé por su largo contrato en el Barcelona

Jules Koundé, quien llegó al Barcelona en 2022, ha renovado hasta 2030.
El francés de 26 años jugó prácticamente todos los partidos de la temporada pasada hasta que se lesionó del muslo.
El lateral derecho vio 13 minutos en la primera fecha de esta temporada 2025/26 ante Mallorca.
Koundé suma 7 goles y 18 asistencias en 142 partidos con el Barcelona.
Y a pesar de su marginación con el Marsella por su mal comportamiento, Adrien Rabiot sigue contando con la confianza de Deschamps, quien lo considera como "un elemento imporante de la selección".

En el Grupo D de las eliminatorias de UEFA también, figura Azerbaiyán.

Así la lista de Francia para los partidos ante ucrania e Islandia:

Porteros: Mike Maignan (Milan/ITA), Lucas Chevalier (PSG/FRA), Brice Samba (Rennes/FRA)

Defensas: Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Lucas Hernández (PSG/FRA), Theo Hernández (Al-Hilal SFC/Arabia Saudí), Malo Gusto (Chelsea/IGN), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING) y Dayot Upamecano (Bayern de Múnich/ALE).

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Marsella/FRA), Désiré Doué (PSG/FRA) y Khéphren Thuram (Juventus/ITA).

Delanteros: Bradley Barcola (PSG/FRA), Ousmane Dembélé (PSG/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA), Rayan Cherki (Manchester City/ING) y Maghnes Akliouche (AS Mónaco/FRA).

Kylian Mbappé llega a 50 goles con Francia

Kylian Mbappé marcó un gol y colaboró con una asistencia en la victoria de Francia sobre Alemania para quedarse con el tercer lugar de la UEFA Nations League 2025
