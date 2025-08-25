¡En familia es mejor! Francia llama a dos parejas de hermanos

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, ambos del Real Madrid, y Jules Koundé del Barcelona fueron convocados para los partidos clasificatorios hacia el Mundial de 2026.

El técnico Didier Deschamps desplegó su convocatporia para los duelos ante Ucrania e Islandia el 5 y 9 de septiembre. Se espera que en esta sesión pueda debutar Maghnes Akliouche, delantero de 23 años del Mónaco.

Otros llamados destacados son las dos parejas de hermanos: los defensas Lucas y Theo Hernández y Marcus y Khéphren Thuram, hijos de Lilian Thuram, leyenda del futbol 'galo' que fue campeón mundial en 1998.

En cuanto a las ausencias, la más llamativa de todas es la del extremo del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, así como Koundé y Dayot Upamecano, bajas por lesión.

La sonrisa de Jules Koundé por su largo contrato en el Barcelona

Y a pesar de su marginación con el Marsella por su mal comportamiento, Adrien Rabiot sigue contando con la confianza de Deschamps, quien lo considera como "un elemento imporante de la selección".

En el Grupo D de las eliminatorias de UEFA también, figura Azerbaiyán.

Así la lista de Francia para los partidos ante ucrania e Islandia:

Porteros: Mike Maignan (Milan/ITA), Lucas Chevalier (PSG/FRA), Brice Samba (Rennes/FRA)

Defensas: Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Lucas Hernández (PSG/FRA), Theo Hernández (Al-Hilal SFC/Arabia Saudí), Malo Gusto (Chelsea/IGN), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING) y Dayot Upamecano (Bayern de Múnich/ALE).

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Marsella/FRA), Désiré Doué (PSG/FRA) y Khéphren Thuram (Juventus/ITA).

Delanteros: Bradley Barcola (PSG/FRA), Ousmane Dembélé (PSG/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA), Rayan Cherki (Manchester City/ING) y Maghnes Akliouche (AS Mónaco/FRA).