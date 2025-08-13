Ousmane Dembélé, el MVP de la Supercopa de Europa

Redacción FOX Deportes

La UEFA nombró este miércoles al francés Ousmane Dembele como mejor jugador de la final de la Supercopa de Europa que ganó Paris Saint-Germain a Tottenham en una definición por penales luego de un empate 2-2 al final del tiempo reglamentario.

PSG, que perdía en el minuto 84 0-2, consiguió remontar con los goles del surcoreano Kang-In Lee y del portugués Goncalo Ramos. Este último llegó tras la asistencia desde el perfil diestro de Dembele que, además, no falló su penalti en la tanda decisiva que acabó decidiendo el título, la primera Supercopa de Europa en la historia del club parisino.

Nominado al Balón de Oro y favorito para ganar el título individual más prestigioso, Dembélé fue clave en la remontada del PSG de Luis Enrique en su primer partido de temporada tras apenas 7 días de entrenamiento, lo que mantiene vivas las posibilidades de ‘sextete’.

El campeón de Europa suma cinco títulos en este 2025 tras conseguir la Supercopa de Francia, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League y ahora la Supercopa de Europa, trofeos que ha levantado ‘Mosquito’ siendo determinante a lo largo de cada torneo.