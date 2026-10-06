“El mundo te agradece”: Neymar se despide de Lionel Messi

Redacción FOX Deportes

A unas horas de que Lionel Messi le diga adiós a la Selección Argentina, Neymar se sumó a las muestras de cariño con un emotivo mensaje en el que agradeció al argentino por su legado en el futbol.

El brasileño publicó varias fotografías en Instagram, acompañadas de unas palabras para mostrar su admiración y cariño por su amigo y excompañero:

“No es solo Argentina la que te lo agradece, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el futbol. Gracias por hacerme amar aún más el futbol. Fue un honor haber jugado contra ti y, aún más, hacer historia a tu lado”.

Neymar y Messi fueron compañeros en dos etapas. La primera fue en Barcelona, entre 2013 y 2017, periodo en el que disputaron 161 partidos juntos.

Más adelante se reencontraron en Paris Saint-Germain, donde coincidieron de 2021 a 2023 y compartieron la cancha en otros 45 encuentros.

La sociedad entre ambos dejó números extraordinarios: disputaron 206 partidos juntos, en los que el argentino dio 94 asistencias a Neymar, mientras que el brasileño correspondió con 84 pases para gol. Además, se enfrentaron seis veces como rivales: Messi marcó seis goles, mientras que Neymar hizo uno y aportó dos asistencias.

Los éxitos también acompañaron su etapa como compañeros: conquistaron 12 trofeos juntos, nueve con Barcelona y tres con PSG.

Pero no todo fue compartir vestidor. Messi y Neymar también se enfrentaron seis veces como rivales, cinco a nivel selección y una entre clubes: el argentino marcó seis goles, mientras que el brasileño hizo uno y dio dos asistencias.