El Limassol, con Guillermo Ochoa como titular, cayó con Omonia Aradippou

Redacción FOX Deportes

El AEL Limassol, con el mexicano Guillermo Ochoa como titular en la portería, cayó 2-1 ante Omonia Aradippou este sábado en la Primera División de Chipre. El encuentro se disputó en el Alphamega Stadium y resultó cerrado durante buena parte del juego. La visita aprovechó mejor sus oportunidades y terminó inclinando el marcador a su favor.

El primer gol llegó en la primera mitad a balón parado, cuando Giorgos Pontikos apareció dentro del área para rematar de cabeza tras un tiro de esquina. La jugada dejó sin posibilidad de reacción a Ochoa, quien quedó condicionado por la marca defensiva en la zona. El tanto obligó al AEL a adelantar líneas en busca de la igualada.

El conjunto local buscó reaccionar durante el complemento, pero volvió a recibir otro golpe en la recta final del encuentro. Omonia encontró nuevamente el gol con otro remate dentro del área que significó el 0-2 parcial. A pesar de la desventaja, el AEL Limassol logró descontar en los últimos minutos y colocó el 1-2 definitivo.

En lo individual, Ochoa tuvo participación constante bajo los tres postes. El guardameta mexicano realizó varias atajadas durante el partido y recibió dos goles, ambos en jugadas dentro del área. Sus intervenciones evitaron que la diferencia fuera mayor en un duelo en el que el AEL presionó hasta el final, aunque sin conseguir el empate.