El Estadio Azteca se queda sin Lionel Messi y sin Cristiano Ronaldo

Héctor Cantú

La reapertura del Estadio Azteca parecía ser una fiesta total con la presencia de las dos últimas grandes leyendas en activo del futbol mundial: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Sin embargo, los planes se han estropeado y el césped del remozado coloso del sur de la capital mexicana, se quedará sin la posiblbidad de tener a las dos grandes leyendas.

Cristiano Ronaldo estaba contemplado para ser convocado con Portugal para el partido amistoso que jugará ante la Selección Mexicana el próximo 28 de marzo en la que será, oficialmente, la reapertura del estadio.

Sin embargo, una lesión sufrida en la pierna derecha el pasado 28 de febrero, le ha dejado sin actividad. Aunque los pronósticos del Al-Nassr apuntan a que CR7 reaparecería después de la fecha FIFA donde Portugal se medirá a México y Estados Unidos, la realidad es que es prácticamente imposible que Ronaldo vea minutos de juego en ambos partidos.

En el otro escenario, se esperaba la presencia de Lionel Messi con el Inter Miami en el Estadio Azteca para enfrentarse al América en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

América logró su cometido; pasó de ronda con muchos problemas luego de superar a Philadelphia Union.

¡Aura al 1000! Cristiano Ronaldo, imponente con el bisht

Pero el Inter Miami no tuvo el mismo éxito. El actual campeón de la MLS quedó elimindo luego de empatar en la vuelta 1-1 con Nashville, justo en el partido donde Leo Messi alcanzó los 900 tantos en su carrera profesional.

De esta manera, los dos platillos que aderezarían el banquete de la reapertura del Estadio Azteca, se han ido por la borda. Habrá que esperar si el destino quiere que alguno de ellos pise, por primera vez, el mítico estadio que será tres veces sede de la inauguración de una Copa del Mundo.