El equipo chino de Benjamín Mora fichó a exfigura del Pachuca

El Wuhan Three Towns, campeón de la Superliga china en 2022, anunció el fichaje del delantero venezolano Jhonder Cádiz, que llega procedente del Pachuca mexicano para reforzar el ataque del conjunto dirigido por el técnico mexicano Benjamín Mora.

El club confirmó en su cuenta oficial de Weibo, red social similar a X y censurada en China, que el jugador, de 30 años y 1,90 metros de altura, se incorpora tras un acuerdo con el Pachuca y destacó su "capacidad de definición y fortaleza física" para potenciar el sistema ofensivo del equipo.

Internacional absoluto con Venezuela en 19 ocasiones, con dos goles, Cádiz ha desarrollado buena parte de su carrera en Portugal, donde militó en el Vitória de Setúbal y el Benfica, además de jugar cedido en el Dijon francés y en el Nashville SC de la MLS estadounidense.

🚨[OFICIAL] Wuhan Three Towns anunció la llegada de Jhonder Cádiz.

Entre 2022 y 2024 defendió los colores del Famalicão, con el que disputó 80 encuentros y marcó 28 goles, antes de pasar al León mexicano, donde firmó 13 tantos y cinco asistencias en 36 partidos, y posteriormente al Pachuca, con el que sumó tres goles y tres asistencias en 22 apariciones.

El atacante caraqueño se convierte en el cuarto venezolano en disputar la máxima categoría china, tras los pasos de Salomón Rondón, que jugó en el Dalian Pro en 2019, Mario Rondón, en el Shijiazhuang Everbright entre la 2015 y 2018, y Alejandro Cichero para el Shandong Luneng en 2010.

Cádiz se incorpora a un Wuhan que terminó decimotercero de 16 equipos en la temporada 2025, con seis victorias, siete empates y 17 derrotas, y que afrontará la campaña 2026 con una penalización inicial de cinco puntos tras las sanciones impuestas por la Asociación China de Fútbol en el marco de la campaña contra amaños y apuestas ilegales.

La nueva temporada de la Superliga china arrancará el próximo 6 de marzo en un contexto de reformas institucionales destinadas a restaurar la credibilidad del campeonato tras varios años marcados por escándalos disciplinarios.