Publicación: martes 31 de marzo de 2026

Héctor Cantú

¿El adiós del mito? El enigmático mensaje de Robert Lewandowski

El delantero podría haber jugado su último partido con la Selección

El delantero polaco, Robert Lewandowski, habría jugado sus últimos minutos como seleccionado nacional en el partido donde su selección quedó fuera del Mundial 2026 tras caer por 3-2 ante Suecia.

Al finalizar el encuentro, el delantero del Barcelona publicó una historia en sus cuentas de redes sociales, donde se ve en una imagen despidiéndose. A la foto le acompaña la canción “time to say goodbye”.

La publicación deja ciertas dudas sobre la continuidad de Lewandowski con el combinado de su país a pesar de que el técnico ha pedido no tocar el tema por ahora.

“Queremos saber la opinión de Robert sobre si todavía quiere ayudar al equipo nacional o si tiene otros planes. Sin embargo, no por ahora, porque hay duelo y silencio en el vestuario. Y esto es algo normal”, detalló el estratega Jan Urban.

Las curiosidades detrás de los 101 goles de Robert Lewandowski

Su mejor temporada fue la 2024-2025 donde marcó 42 goles, superando en 9 el registro logrado en 2022-2023
La zona donde marcó la mayor cantidad de goles fue en el costado inferior del arco desde su visión con 26 anotaciones
En esta temporada, Lewandowski superó los registros goleadores en la Champions League (11) logrados en el ciclo 2022-2023 (5)
Robert Lewandowski ha marcado tres tripletes con el Barcelona, 1 en Champions League (Viktoria Plzen) 2 en La Liga (Valencia y Alavés)
El poder goleador de Robert Lewandowski está en la pierna derecha con la que marcó 69 goles
Esta fue la temporada donde Lewandowski marcó más goles de penal (7)
El Real Madrid es uno de los seis equipos de La Liga a los que les ha marcado cinco goles
Raphinha ha sido su mayor asistidor en el Barcelona con 11 pases para gol, seguido de Lamine Yamal y Fermín (6)
Lewandowski marcó la mayor cantidad de goles en el periodo del minuto 31 al 45 con 19 tantos.
Valencia y Alavés son los clubes a los que más goles les ha marcado (7)

El duelo de ‘playoffs’ rumbo al Mundial ante Suecia fue el número 165 en la carrera de Robert Lewandowski con la selección de su país, en los que marcó 89 tantos y colaboró con 38 pases de gol.

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