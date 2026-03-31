¿El adiós del mito? El enigmático mensaje de Robert Lewandowski

Héctor Cantú

El delantero polaco, Robert Lewandowski, habría jugado sus últimos minutos como seleccionado nacional en el partido donde su selección quedó fuera del Mundial 2026 tras caer por 3-2 ante Suecia.

Al finalizar el encuentro, el delantero del Barcelona publicó una historia en sus cuentas de redes sociales, donde se ve en una imagen despidiéndose. A la foto le acompaña la canción “time to say goodbye”.

La publicación deja ciertas dudas sobre la continuidad de Lewandowski con el combinado de su país a pesar de que el técnico ha pedido no tocar el tema por ahora.

“Queremos saber la opinión de Robert sobre si todavía quiere ayudar al equipo nacional o si tiene otros planes. Sin embargo, no por ahora, porque hay duelo y silencio en el vestuario. Y esto es algo normal”, detalló el estratega Jan Urban.

Las curiosidades detrás de los 101 goles de Robert Lewandowski

El duelo de ‘playoffs’ rumbo al Mundial ante Suecia fue el número 165 en la carrera de Robert Lewandowski con la selección de su país, en los que marcó 89 tantos y colaboró con 38 pases de gol.