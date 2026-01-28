El 2025 dejó más de 13 mil millones de dólares en traspasos

Reuters

Clubes de todo el mundo completaron un récord de 24,558 transferencias internacionales en el futbol masculino en 2025, con un gasto total que se elevó a 13,080 millones de dólares, dijo la FIFA en su informe global de transferencias publicado el miércoles.

La cifra representa un aumento de más del 7% desde 2024 y marca el mayor volumen de transferencias internacionales masculinas jamás registrado.

En todos los niveles del juego -futbol profesional masculino y femenino, así como futbol aficionado- la FIFA dijo que se completaron un máximo histórico de 86,158 transferencias internacionales de jugadores en 2025.

Aquí están los fichajes más costosos del futbol europeo hasta el momento

Entre las operaciones más caras del año figura el traspaso del mediocampista alemán Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, de la Bundesliga al Liverpool, campeón de la Premier League, uno de los varios traspasos destacados que involucraron a los principales clubes europeos.

El Liverpool fichó al jugador de 22 años por 100 millones de libras (137.77 millones de dólares) garantizados y hasta 16 millones de libras en posibles primas.

Entre los cinco fichajes internacionales más importantes figuran Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt-Liverpool), Jhon Duran (Aston Villa-Al-Nassr), Benjamin Sesko (RB Leipzig-Manchester United) y Nick Woltemade (Stuttgart-Newcastle United).

Los 10 clubes más inteligentes del mercado de fichajes

El futbol femenino experimentó otro año de crecimiento significativo, con 2,440 traspasos internacionales completados en 2025, más de un 6% de aumento respecto al año anterior. El gasto total en traspasos alcanzó la cifra récord de 28.6 millones de dólares, más de un 80% superior a la de 2024.

Uno de los traspasos más destacados fue el del Orlando Pride estadounidense, que fichó a la delantera mexicana Lizbeth Ovalle, procedente de Tigres de la Liga MX Femenil, por una cifra récord mundial femenina de 1.5 millones de dólares.

La FIFA registró 59,162 traspasos de jugadores amateurs a clubes extranjeros en 2025, lo que representa un nuevo récord y un aumento del 9.4% respecto al año anterior.