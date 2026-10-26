Cualquier jugadora del Barcelona pudo ganar el Ballon d'Or: Alexia Putellas

EFE

La española Alexia Putellas, ganadora del Ballon d'Or por tercera ocasión, afirmó que cualquiera de las jugadoras del Barcelona nominadas podría haber ganado el galardón y recordó la rehabilitación que hizo por la grave lesión de rodilla que sufrió.

La futbolista del London City Lionesses, en el discurso de ganadora, alabó la gran temporada que consiguió el Barcelona la temporada pasada, ganando la Liga Española, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League.

Alexia Putellas gana el Ballon d'Or por tercera ocasión La española lideró al Barcelona a un póker de títulos en su última temporada con el club.

"Es un placer estar aquí de nuevo, gracias a France Football, a todos esos que han decidido que merezco este galardón. No sé qué decir, tengo muchas cosas que decir. Lo primero quiero agradecer a las compañeras, que tantas jugadoras del Barcelona estemos nominadas dicen mucho de la temporada que tuvimos. Cualquiera de las que estáis aquí hubiese sido igual de justo que estuvierais aquí con el trofeo", dijo Alexia tras recibir el premio de las manos de Michael Owen, el último inglés antes de Harry Kane en ganar el Ballon d'Or en 2021.

For the third time. The one and only Alexia Putellas ? pic.twitter.com/Eg6w5BTaLZ — PFA (@PFA) October 26, 2026

"Fue un auténtico placer jugar con vosotras. Vivimos momentos increíbles. Como equipo superamos dificultades, como lesiones, momentos que no esperábamos y para mí fue un orgullo ser capitana de todas vosotras".

"Gracias también a todas mis compañeras de la selección. Volvimos a conseguir la Nations League. Fue otro año increíble, con esa final en el Metropolitano y consiguiendo el billete directo al Mundial de Brasil. Iremos a por todo este verano", dijo Alexia al recordar el triunfo con la selección española.