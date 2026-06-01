Héctor Cantú
Croacia cae en su penúltimo examen antes del Mundial
El equipo croata no pudo salir victorioso en casa
La Selección de Croacia ha sucumbido en casa en su penúltimo partido de preparación rumbo al Mundial 2026 ante Bélgica.
El equipo visitante necesitó apenas dos chispazos, uno en cada mitad, para llevarse la victoria en este duelo de preparación.
Modrić has led Croatia to back-to-back top 3 finishes at the FIFA World Cup. What's in store this year? 🇭🇷 pic.twitter.com/AvVQ6fPnzG— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 1, 2026
El primer tanto del encuentro llegó con la anotación de Youri Tielemans en la recta final del primer tiempo. Un disparo dentro del área luego de una serie de rebotes terminó en el fondo de las redes.
Ni siquiera la presencia de Luka Modric en la cancha permitió ver a una Croacia en mejor ritmo de competencia, un escenario que preocupa a 9 días del inicio de la Copa del Mundo.
En la segunda mitad, Romelu Lukaku sentenció el partido con un disparo potente que terminó superando las manos de Marin Pongracic.
La llegada más cercana de Croacia sobre el arco de Thibaut Courtois se dio e la segunda mitad con un remate de cabeza de Perisic que se estrelló en el larguero.
Croacia y Bélgica aún sostendrán un partido de preparación más. Los croatas jugarán en casa ante Eslovenia, mientras que Bélgica presentará su último examen ante Túnez.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT