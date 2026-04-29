Cristiano Ronaldo pronunció las 'palabras prohibidas': "el fin de mi carrera está cerca"

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo ha pronunciado, de viva voz, el discurso que no se esperaba escuchar y mucho menos en la antesala de lo que será su sexto Mundial.

El goleador del Al-Nassr, ha aceptado que sus días como futbolista profesional están contados y que el final de su brillante carrera, está a la vuelta de la esquina.

“El final de mi carrera se acerca, así que hay que disfrutar cada partido. He tenido una carrera brillante y quiero que siga siendo así y por eso, quiero seguir compitiendo y marcando goles”, detalló.

En la misma entrevista, el capitán de la selección portuguesa aseguró que uno de sus mayores satisfacciones ha sido impactar de manera positiva a la generación anterior, la presente y la que viene.

“Lo disfruto día a día, partido a partido, año tras año, incluso ahora que me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho”, agregó.

En el horizonte se asoma la posibilidad de que el Al-Nassr sea campeón de la Saudi Pro League donde supera en ocho puntos al Al-Hilal, su más cercano perseguidor a falta de cuatro partidos de la temporada regular.