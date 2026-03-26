Cristiano Ronaldo anuncia su regreso a dos días del juego contra México

Héctor Cantú

Mientras la selección de Portugal ultima su preparación para el duelo amistoso ante México, a miles de kilómetros, Cristiano Ronaldo, quien no fue considerado para esta convocatoria por lesión, ha anunciado que está de regreso.

La noticia ha caído como balde de agua fría. La afición mexicana esperaba la presencia de la estrella lusitana, pero la noticia de la lesión sufrida en febrero pasado, le dejó sin oportunidad de jugar en la reapertura del Estadio Azteca.

Good to be back! 😎 Looking good 👍🏽 pic.twitter.com/m5tYkyaldu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2026

A unas horas de que sus compañeros de equipo inicien su segunda sesión de entrenamiento en Cancún, donde están concentrados, el astro ha anunciado que sus problemas físicos han sido superados, por lo que su reaparición está cerca.

El momento del anuncio ha creado un escenario sospechoso alrededor de la lesión de CR7. ¿Fue un problema físico, o simplemente no quiso formar parte de la aventura a México y Estados Unidos?

La reaparición del capitán luso se dará el próximo fin de semana, cuando el Al-Nassr exponga el liderato de la Sudi Pro League ante el Al-Najma SC.

Además de los tres puntos en juego, Cristiano Ronaldo intentará marcar para mantenerse con vida en la pelea por la bota de oro de la temporada.