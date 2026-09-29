Cristian ‘Cuti’ Romero se convertirá en capitán de Argentina

Oscar Sandoval

Lionel Scaloni confirmó que Cristian Romero se convertirá en capitán de la Selección Argentina tras el adiós de Lionel Messi. El técnico de la ‘Albiceleste’ también señaló que Emiliano Martínez y Lautaro Martínez estarán por detrás del defensor.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni: "El capitán, hoy Cuti (Romero), además de ser un gran jugador aceptó la responsabilidad de la cinta. Tendrá que demostrar lo que es llevar la capitanía. El comportamiento, todos querrán imitarlo a él. Vemos que él puede hacerlo". pic.twitter.com/RcdLOHhLtM — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 29, 2026

‘Cuti’ heredará el gafete de Messi a partir del duelo contra Bolivia. El ‘10’ no disputará el compromiso en Córdoba y Romero será quien tome el mando de la ‘Albiceleste’, según confirmó Scaloni en rueda de prensa.

El defensor de 28 años asumirá la capitanía después de disputar 58 partidos con Argentina y marcar cuatro goles. No será la primera ocasión en la que porte el brazalete, ya que lo estrenó contra Chile en 2025 durante un partido de eliminatorias.

#SelecciónMayor Inicia la conferencia de prensa del entrenador de #Argentina, Lionel Scaloni. — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 29, 2026

Romero ha sido capitán de Argentina en tres ocasiones. Además del duelo ante Chile, también portó el brazalete frente a Venezuela y Mauritania en partidos amistosos.

Scaloni señaló que ‘Dibu’ Martínez será el segundo capitán y Lautaro Martínez ocupará el tercer lugar en la nueva jerarquía.