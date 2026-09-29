Oscar Sandoval
Cristian ‘Cuti’ Romero se convertirá en capitán de Argentina
El defensor heredará el gafete tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina
Lionel Scaloni confirmó que Cristian Romero se convertirá en capitán de la Selección Argentina tras el adiós de Lionel Messi. El técnico de la ‘Albiceleste’ también señaló que Emiliano Martínez y Lautaro Martínez estarán por detrás del defensor.
‘Cuti’ heredará el gafete de Messi a partir del duelo contra Bolivia. El ‘10’ no disputará el compromiso en Córdoba y Romero será quien tome el mando de la ‘Albiceleste’, según confirmó Scaloni en rueda de prensa.
El defensor de 28 años asumirá la capitanía después de disputar 58 partidos con Argentina y marcar cuatro goles. No será la primera ocasión en la que porte el brazalete, ya que lo estrenó contra Chile en 2025 durante un partido de eliminatorias.
Romero ha sido capitán de Argentina en tres ocasiones. Además del duelo ante Chile, también portó el brazalete frente a Venezuela y Mauritania en partidos amistosos.
Scaloni señaló que ‘Dibu’ Martínez será el segundo capitán y Lautaro Martínez ocupará el tercer lugar en la nueva jerarquía.
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