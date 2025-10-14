Corea del Sur vuelve al sendero de la victoria

EFE

La selección de Corea del Sur se sacó la espina de la goleada (0-5) que sufrió ante Brasil el pasado viernes con una clara victoria por 2-0 ante la de Paraguay, que cerró su gira asiática sin triunfos después de empatar con la de Japón (2-2).

Fue el sexto encuentro entre surcoreanos y paraguayos, todos amistosos, y el balance es de tres victorias para Corea del Sur y tres empates.

Tras un inicio de partido equilibrado y sin llegadas, la escuadra surcoreana logró el 1-0 en el minuto 15 tras un despeje defectuoso del defensa Júnior Alonso en el área chica. Dejó el balón a la deriva y el extremo Eom Ji-sung disparó y superó al guardameta Orlando Gil.

PARA IR PULIENDO



⬇️Paraguay perdió contra Corea del Sur 2-0, dejando mejor imagen en la segunda etapa. Creó chances, pero faltó definición.



⚽️Eom Ji-sung y Oh Hyeon-gyu hicieron los goles en Seúl.



⏭️Próximos rivales de la Albirroja: Estados Unidos y México, en noviembre. pic.twitter.com/SQQOdbTVQO — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 14, 2025

En el minuto 43, el delantero Ronaldo Martínez tuvo una gran oportunidad con un disparo raso que detuvo el guardameta surcoreano Kim Seung-gyu.

En la segunda mitad, el seleccionador paraguayo, Gustavo Alfaro, trató de refrescar el mediocampo de su equipo con el ingreso de Matías Galarza en lugar de Damián Bobadilla.

El entrenador surcoreano Hong Myung-bo se dio el lujo de sacar del campo a la estrella nacional Son Heung-min, quien fue sustituido por el delantero Oh Hyeon-gyu, mientras que el centrocampisa Lee Kang-in, del Paris Saint-Germain, ingresó en lugar de Lee Dong-gyeong, unos cambios que terminarían dándole frutos.

Corea del Sur se hizo con el control del juego, pero la ‘Albirroja’ estuvo cerca del empate en el minuto 70, cuando un tiro libre de Diego González se estrelló en el poste izquierdo del arco surcoreano.

En el 74’ llegó el segundo gol de los asiáticos. Lo marcó el delantero Oh Hyeon-Gyu tras un gran pase adelantado de Lee Kang-in desde el centro del campo. Tras la espectacular asistencia, Oh terminó llevándose por velocidad a los defensas y batiendo al portero paraguayo.

En los minutos finales, Paraguay se lanzó al ataque y generó algunas llegadas al área rival, pero sin puntería.

En el 84’, Diego González probó con un derechazo desde un ángulo cerrado que pasó rozando el travesaño, en el 88’ un zurdazo de Matías Galarza desde fuera del área fue bloqueado por la defensa y en el 91’ González volvió a intentarlo con dos remates consecutivos dentro del área que salieron desviados.

La zaga surcoreana mantuvo el orden suficiente para conservar la ventaja de dos goles hasta el final.