Con golazo de Memphis Depay, Corinthians venció a Sao Paulo

El delantero neerlandés Memphis Depay anotó este jueves un auténtico golazo que decantó a favor del Corinthians el clásico paulista contra el São Paulo 3-1, en la 34ª jornada del Campeonato Brasileño.

El exjugador del FC Barcelona y Atlético Madrid le hizo un túnel de fantasía al central Sabino y, con mucha clase, disparó ajustado al palo cerca del punto de penalti ante la salida del portero rival, en el minuto 84.

ELE PEGA O JOGO DECISIVO E DECIDE! É JOGADOR DE COPA! DE JOGO GRANDE



El internacional con la 'Oranje', que empezó en el banquillo y solo saltó al césped en el minuto 63 tras pasar los últimos días concentrado con su selección, puso el 2-1 en el marcador y dejó al São Paulo con la moral por los suelos para el resto del partido.

Antes de la maravilla de Memphis, Yuri Alberto adelantó a los locales de penalti en el minuto 31 y el atacante chileno Gonzalo Tapia devolvió la igualdad de cabeza a la salida de un córner en el arranque de la segunda mitad.

Yuri Alberto, muy criticado durante las últimas semanas por su escasa efectividad, repitió en el 89 para sentenciar el duelo a favor del conjunto dirigido por el exseleccionador brasileño Dorival Júnior.

El triunfo permite al 'Timão' poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas y asentarse en la zona media de la clasificación, con 45 puntos, los mismos que el São Paulo, a falta de cuatro partidos para el desenlace de la Liga.

Por su parte, el São Paulo encadena tres encuentros sin conocer la victoria, mientras crecen las dudas en torno al técnico argentino Hernán Crespo, quien empezó con buena nota en su regreso al banquillo del Tricolor de Morumbí, pero ha ido perdiendo fuelle a medida que avanzaba la temporada.

El Campeonato Brasileño continúa liderado por el Flamengo de Filipe Luís, con 71 puntos, dos más que el Palmeiras, con el que se enfrentará el próximo día 29 en la final de la Copa Libertadores, en el Monumental de Lima.