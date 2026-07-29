Chile ya espera con los brazos abiertos a Vozinha

EFE

Con dos días de retraso, el portero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias 'Vozinha', figura en el Mundial 2026, finalmente arribará a Chile el jueves, confirmó este miércoles el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa.



El futbolista, de 40 años, tenía previsto volar a Santiago el pasado martes, pero se aplazó su llegada por la demora en el papeleo de visado para integrarse al club albo. Vozinha, el arquero de 40 años, que le ahogó tres gritos de gol a Lionel Messi

"Vozinha estaría viajando mañana en la mañana desde Madrid a Santiago, llegando alrededor de las 20:00 horas" (de Chile, 24:00 GMT), declaró Mosa a la prensa.



El directivo explicó que Vozinha "tuvo que estar por la mañana de este miércoles en el consulado que hay en Lisboa, obteniendo la visa para entrar a Chile. En Cabo Verde no te venden el pasaje sin ese documento".



El jugador revelación de la Copa del Mundo, incluido en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, ya tiene un acuerdo avanzado sobre su contrato.

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"Nosotros llegamos a un acuerdo con 'Vozinha' y con su entorno durante el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, terminamos de afinar todos los detalles", reveló.



Mosa confirmó que tuvo una reunión con el guardameta vía zoom, en la que se presentaron, pero no ofreció muchos detalles sobre la negociación.



"A mí no me gusta mucho hablar de los montos ni de los temas tan personales de los contratos, pero efectivamente es un contrato de seis meses con una posible renovación por 12 meses más para el año 2027", añadió.



El guardameta llega libre, tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.



"Estamos contentos y esperando que llegue. Esto no es de Aníbal Mosa, es Colo Colo. Son 101 años de historia, 10 millones de hinchas, el país entero. Uno tiene que dar un empujoncito no más", precisó el presidente del Cacique.



Además, reveló que el arquero también habló con el técnico del equipo, el argentino Fernando Ortiz. "Tuvo una conversación con él, le dijo que lo estamos esperando".

El VAR salvó a Vozinha del 'blooper' del Mundial

La contratación de 'Vozinha' ha despertado un cruce de opiniones en el ámbito deportivo chileno, sobre el interés de contratar al portero debido a su edad, considerando que el flanco mediático tomó mayor relevancia.



Con sus casi 30 millones de seguidores en Instagram, el meta caboverdiano se convirtió en un interés global luego de sus grandes actuaciones en los partidos del Mundial, con un empate sin goles ante la ahora campeona España, y contra la finalista Argentina, con la que perdió 3-2 en la prórroga de los dieciseisavos de final.