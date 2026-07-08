Vozinha podría ser el nuevo arquero de Lionel Messi

Héctor Cantú

El Mundial terminó para Cabo Verde, la selección que se ha convertido en la gran sensación del torneo, y la cual fue encabezada por Vozinha, el futbolista que más seguidores ganó en redes sociales.

El guardameta, quien se convirtió en una auténtica pesadilla para los rivales de Cabo Verde con 40 años, es toda una sensación y ahora figura como agente libre.

¿Tim Payne? El verdadero rey de las redes es Vozinha

Aunque hay opciones también desde Sudamérica, una de las cartas más fuertes para el meta caboverdiano sería una oferta del Inter Miami.

El equipo campeón de la temporada 2025, comandada por Lionel Messi, estaría dispuesto a hacer un movimiento estratégica por Vozinha en lo que sería un golpazo mediático para el equipo de las Garzas.

Vozinha jugó las dos últimas temporadas de su carrera profesional con el equipo portugués Chaves, donde jugó 51 partidos y recibió 54 goles.

Vozinha, el arquero de 40 años, que le ahogó tres gritos de gol a Lionel Messi

Actualmente, en la plantilla del Inter Miami las tres plazas de arquero están ocupadas. El guardameta titular es el canadiense Dayne St. Claire, mientras que el segundo meta es el portero Rocco Ríos Novo.

La llegada de Vozinha al Inter Miami marcaría el reencuentro con Leo Messi, a quien enfrentó en la ronda de dieciseisavos de final y a quien le ahogó, al menos, tres gritos de gol.