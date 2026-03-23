Brasil también tiene bajas para la próxima Fecha FIFA

Redacción FOX Deportes

El lateral izquierdo del Flamengo, Alex Sandro y el central de Arsenal, Gabriel Magalhães, se cayeron por lesión de la lista de convocados de Brasil para los amistosos de preparación contra Francia y Croacia, informó este lunes la Confederación Brasileña de Futbol.

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, está fora dos amistosos contra França e Croácia. Após o jogo nesse domingo (22) contra o Manchester City, pela final da Copa da Liga Inglesa, o atleta se queixou de dores no joelho direito.



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Estas nuevas bajas con vistas a los dos compromisos de este mes en Estados Unidos se suman a la del también lesionado Alisson Becker (Liverpool), portero titular de la ‘Canarinha’.

Alex Sandro, ex jugador de la Juventus, se lesionó el domingo en el partido del Campeonato Brasileño entre Corinthians y Flamengo, será sustituido por Kaiki, del Cruzeiro, según indicó la CBF en una nota.

O técnico Carlo Ancelotti convocou, neste domingo, o lateral-esquerdo Kaiki, do Cruzeiro, para os amistosos contra a França (26/03), em Boston, e Croácia (31/03), em Orlando.



Kaiki substitui Alex Sandro, do Flamengo, que se lesionou na partida contra o Corinthians, pelo… pic.twitter.com/1sINqF4JZQ — brasil (@CBF_Futebol) March 23, 2026

Por su parte, Gabriel Magalhães sintió dolores en la rodilla derecha tras jugar el domingo la final de la Copa de la Liga inglesa, que el Arsenal perdió ante el Manchester City (0-2).

De acuerdo con la CBF, los exámenes constataron que el zaguero "no está apto para los partidos de esta fecha FIFA" y el seleccionador Carlo Ancelotti ha decidido no llamar a otro jugador para sustituirlo.