Redacción FOX Deportes
Brasil se dio gusto ante India en partido amistoso
La ‘Canarinha’ goleó en Calcuta y puso en pausa las dudas sobre su momento
Samuel Lino marcó sus dos primeros goles con Brasil en la victoria 4-0 sobre India. La ‘Canarinha’ encontró resistencia durante el inicio, pero terminó imponiendo su jerarquía para cerrar con goleada el partido amistoso.
Estevao abrió el marcador y asistió a Pedro para el segundo tanto, mientras que Lino completó la goleada con un doblete en la segunda mitad. El resultado permitió al equipo de Carlo Ancelotti cerrar su gira por Australia e India con dos victorias y un empate.
El técnico italiano continuó probando diferentes variantes durante el tercer amistoso y realizó ocho cambios respecto al equipo que derrotó 4-2 a Australia. Vinícius Jr., Danilo y Gabriel Bontempo fueron los únicos que repitieron como titulares.
Estevao abrió el marcador al minuto 28 después de recortar desde la derecha y definir con la izquierda al primer poste. El atacante volvió a ser protagonista en el 2-0 con un pase que rompió la defensa y que Pedro convirtió en gol.
Pedro asistió a Samuel Lino para el tercer tanto cerca de la hora de juego. El extremo del Flamengo volvió a aparecer antes del final, cuando superó a dos defensores y marcó el 4-0 ante los 51,000 espectadores presentes.
India, número 138 del ranking mundial, tuvo oportunidades para descontar, pero Manvir y Ryan Williams no pudieron aprovecharlas. La derrota extendió a seis partidos la racha del conjunto asiático sin conocer la victoria.
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