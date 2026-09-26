EFE
¿Amistoso?, Canadá venció a Chile que terminó con 9 jugadores
El conjunto de la Hoja de Maple impuso su localía en Toronto ante los sudamericanos
Canadá derrotó este sábado por 1-0 a Chile en un amistoso disputado en Toronto gracias a un gol de Jonathan David en el minuto 12, en un encuentro en el que la selección sudamericana terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.
El conjunto canadiense, dirigido por Jesse Marsch, salió con mayor intensidad y desde los primeros minutos encerró a Chile en su campo. Cyle Larin tuvo la primera ocasión clara en el minuto 11 con un remate a corta distancia que fue bloqueado por el portero chileno, Lawrence Vigouroux.
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Jonathan David aprovechó el balón suelto para marcar con la izquierda desde muy cerca y colocar el 1-0.
Pese a jugar con diez, Chile tuvo una oportunidad antes del descanso por medio de César Pérez, cuyo disparo desde fuera del área se marchó alto.
Los locales, sin embargo, no consiguieron sentenciar. Eustáquio probó a Vigouroux desde fuera del área y Millar también obligó al guardameta chileno a intervenir en el minuto 90. Chile incluso dispuso de una última oportunidad en el añadido, cuando St. Clair detuvo un cabezazo de Francisco Salinas.
El encuentro terminó 1-0 y Canadá conservó la ventaja obtenida en la primera parte frente a una selección chilena que disputó los últimos cuarenta minutos con nueve futbolistas.
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