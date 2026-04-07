Aaron Ramsey se retira del futbol tras lo vivido en Pumas

Enrique Gómez

Su deprimente paso por Pumas fue lo último que hizo Aaron Ramsey como futbolista profesional.

El delantero galés anunció su retiro de las canchas a los 35 años.

Tras lo que fue su etapa en la Liga MX, la cual inició con una lesión no declarada, que terminó con una rescisión de contrato por la fuerte tristeza que provocó en su familia el robo de su mascota y en la cual solo disputó seis partidos, el legendario exjugador del Arsenal anunció su adiós como jugador.

Ramsey, quien solo hizo un gol con Pumas (31 de agosto), jugó su último partido el 27 de septiembre.

“Esta no ha sido una decisión fácil. Después de mucho pensarlo, he decidido retirarme del futbol”, expuso Ramsey para comenzar el comunicado de su retiro “Me gustaría empezar hablando de Gales. Ha sido un privilegio vestir esta camiseta y vivir tantos buenos momentos con ella. No hubiera sido posible sin todos los entrenadores con lo que he coincidido y con todas esas personas que me han ayudado”.

El jugador, autor de 80 goles a nivel de clubes, 64 de ellos con el Arsenal (donde estuvo 11 años), agradeció en general a todos los equipos en los que estuvo, a sus entrenadores y también a su familia.

Ramsey es considerado una leyenda con los ‘Gunners’ y uno de los mejores jugadores en la historia de la Selección Galesa, por lo que hubo mucha expectativa con su llegada a Pumas en el verano pasado.