La selección femenil de México sigue su camino hacia el Mundial

EFE

La Selección Mexicana femenina de futbol, del seleccionador español Pedro López, tiene la misión de golear a Islas Vírgenes de Estados Unidos en el duelo de la CONCACAF W que sostendrán este viernes en el clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

México, 28 en el ranking de selecciones de la FIFA, es favorito para derrotar a Islas Vírgenes, 184 del mundo, equipo al que debe derrotar por amplia diferencia de goles para llegar con ventaja al partido que definirá al líder del Grupo A del clasificatorio.

Puerto Rico está en la cima del Grupo A con nueve puntos y una diferencia de goles de 26 a favor, sector en el que México, con dos partidos, tiene seis puntos y una diferencia de 21.

Estas selecciones se medirán el próximo 18 de abril en el cierre de esta fecha FIFA.

Para la contienda ante Islas Vírgenes, el equipo de Pedro López no contará con Jacqueline Ovalle, considerada la mejor jugadora mexicana de la actualidad, y Diana Ordóñez, una de las mejores anotadoras de la liga local.

La responsabilidad de la contundencia al frente recaerá en la veterana Charlyn Corral, exjugadora del Atlético de Madrid, con el que fue Pichichi, y actual delantera del Pachuca.

Islas Vírgenes es una selección con limitado desarrollo futbolístico. Sus jugadoras actúan en ligas locales.

Entre sus elementos más destacados están Brianna Brudy, sobre quien recae la generación de juego ofensivo, y la veterana Mackiesh Taylor-Jones.