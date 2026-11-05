Y el nuevo capitán de la Selección Portuguesa es...

Redacción FOX Deportes

El brazalete que durante años llevó Cristiano Ronaldo ya tiene nuevo dueño. Bernardo Silva asumirá la responsabilidad de liderar a Portugal en los próximos compromisos de la Nations League.

Jorge Jesus confirmó la elección durante la presentación de su lista de convocados para las dos últimas jornadas del torneo.

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El entrenador de las ‘Quinas’ explicó que, tras el retiro de CR7 de la selección, Silva fue elegido por ser el futbolista con más partidos internacionales entre los convocados.

“Está pasando por una buena etapa en el Real Madrid y no es fácil ser titular en un equipo como el Real Madrid, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre el valor de Bernardo”.

Silva debutó con la Selección Portuguesa en 2015, en un amistoso contra Cabo Verde. Desde entonces, suma 115 partidos y 14 goles. Además, compartió la cancha con Cristiano Ronaldo en 85 ocasiones.