Thomas Tuchel se queda con la Selección Inglesa

Redacción FOX Deportes

El paso de Thomas Tuchel por el banquillo de la Selección Inglesa ha sido tan satisfactorio que alargará su relación con el cuadro nacional.

La Asociación Inglesa de Futbol (FA por sus siglas en inglés), anunció que el técnico firmó una extensión que lo ata a los ‘Tres Leones’ hasta 2028, es decir, dos años más que su contrato original.

Tuchel tomó las riendas del equipo previo a la clasificación rumbo a la Copa del Mundo y lideró a Inglaterra en uno de sus procesos más éxitos, tras ganar sus ocho partidos, marcar 22 goles y no recibir anotaciones en su arco.

El alemán es el tercer entrenador extranjero que ha dirigido al cuadro inglés, luego de Sven-Göran Eriksson y Fabio Capello.