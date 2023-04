Santiago Giménez sabe que está muy cerca del récord de 'Chicharito'

Sería mágico que Santiago Giménez alcanzara el récord de goles de ‘Chicharito’ Hernández anotando en el Estadio Olímpico de Roma, pero el delantero mexicano prefiere no pensar en marcas personales.

Con su anotación ante el Cambuur el fin de semana pasado, el delantero de 22 años llegó a 19 goles en su primera temporada en Europa, por lo que ya solo está a un gol de lo que hizo ‘Chicharito’ Hernández (también en su primera campaña en Europa) en la 2010/11, cuando hizo 20 goles en el Manchester United, máxima cantidad en un mismo año futbolístico para un jugador mexicano.

“Lo he leído, pero trato de no pensar en eso. Trato de que Dios y el trabajo hagan las cosas solos. No es que yo trate de igualar o superar, a mí me da igual eso, simplemente trato de dar lo mejor de mí y dejar que los números hablen”, comentó el atacante del Feyenoord en entrevista con FOX Sports México.

José Mourinho respeta a Santiago Giménez, pero confía en su Roma El técnico aseguró que sus jugadores y su afición darán la vuelta a la eliminatoria

Giménez espera otra gran noche en el Estadio Olímpico de Roma, estadio donde ya anotó dos goles en esta campaña frente a la Lazio y donde, considera, tendrá buenas oportunidades para anotar este 20 de abril.

“Va a ser un partido muy especial, todo jugador se prepara para este tipo de partidos y esperamos salir victoriosos. Es un equipo con mucho potencial. Veremos quién aprovecha mejor sus oportunidades. Siento que acá se pueden abrir más los espacios”, aseguró el atacante en la víspera del partido de vuelta por los cuartos de final de la Europa League, donde el equipo de Rotterdam lleva ventaja de 1-0.

Giménez ha marcado gol en siete de los últimos ocho partidos, en esta racha solo no pudo marcarle a la Roma en Holanda, sin embargo tendrá la oportunidad de hacerlo para hacerse inolvidable en la capital italiana.