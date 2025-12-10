Rui Patricio pone fin a su carrera profesional

EFE

El portero Rui Patrício, campeón de Europa con la selección de Portugal en 2016, puso fin a su carrera futbolística a los 37 años, según anunció este miércoles la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).



En un comunicado, la Federación portuguesa destacó la "carrera única" de Patrício, marcada "por hazañas históricas y una enorme longevidad en la portería de Portugal", al que representó en 108 ocasiones. Uma 𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮 ✨ das balizas portuguesas. pic.twitter.com/8rKMcL9taZ — Portugal (@selecaoportugal) December 10, 2025

Además, informó de que este viernes celebrará una ceremonia en su sede para rendir homenaje a "la carrera, el talento y la excepcional contribución" del ahora exguardameta.



Rui Pedro dos Santos Patrício (Leiria, 1988) pasó la mayor parte de su trayectoria en el club donde se formó, el Sporting, además de tres temporadas en el Wolverhampton Wanderers inglés y otras tres en Italia, en el Roma, junto al técnico José Mourinho.



La temporada pasada disputó seis partidos con el Atalanta italiano, y sus últimas apariciones fueron en el reciente Mundial de Clubes con el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

20 años con Portugal y Cristiano Ronaldo sigue anotando

Su palmarés incluye una Liga Conferencia ganada con el Roma, dos Copas y dos Supercopas de Portugal y una Copa de la Liga con el Sporting; y la primera edición de la Liga de Naciones en 2019 con la selección de Portugal, además de la Eurocopa de Francia 2016.



Una de las defensas que realizó durante la final de la Eurocopa contra Francia, a un disparo del jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, fue incluso inmortalizada con una estatua en la ciudad de Leiria, su tierra natal