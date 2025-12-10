Publicación: miércoles 10 de diciembre de 2025

Rui Patricio pone fin a su carrera profesional

El internacional portugués anuncia su retiro de las canchas

El portero Rui Patrício, campeón de Europa con la selección de Portugal en 2016, puso fin a su carrera futbolística a los 37 años, según anunció este miércoles la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

En un comunicado, la Federación portuguesa destacó la "carrera única" de Patrício, marcada "por hazañas históricas y una enorme longevidad en la portería de Portugal", al que representó en 108 ocasiones.

Además, informó de que este viernes celebrará una ceremonia en su sede para rendir homenaje a "la carrera, el talento y la excepcional contribución" del ahora exguardameta.

Rui Pedro dos Santos Patrício (Leiria, 1988) pasó la mayor parte de su trayectoria en el club donde se formó, el Sporting, además de tres temporadas en el Wolverhampton Wanderers inglés y otras tres en Italia, en el Roma, junto al técnico José Mourinho.

La temporada pasada disputó seis partidos con el Atalanta italiano, y sus últimas apariciones fueron en el reciente Mundial de Clubes con el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

20 años con Portugal y Cristiano Ronaldo sigue anotando

Cristiano Ronaldo marcó el segundo tanto de Portugal ante Polonia desde el manchón penal.
El tanto significó el gol #134 con la selección y el #909 de su carrera como profesional.
En el cierre del partido asistió a Pedro Neto en el cuarto gol de los lusos.
Sin embargo, la anotación más vistosa llegó al 87’ cuando se alzó para sacar una chilena y marcar el quinto de Portugal.
Con ello, CR7 llegó a 135 tantos con la selección y 910 en su cuenta total.
Además, se convirtió en el jugador que más partidos ha ganado con una selección absoluta.
Cristiano superó por un día a Pepe como el jugador más longevo en marcar con Portugal, a los 39 años y 284 días.

Su palmarés incluye una Liga Conferencia ganada con el Roma, dos Copas y dos Supercopas de Portugal y una Copa de la Liga con el Sporting; y la primera edición de la Liga de Naciones en 2019 con la selección de Portugal, además de la Eurocopa de Francia 2016.

Una de las defensas que realizó durante la final de la Eurocopa contra Francia, a un disparo del jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, fue incluso inmortalizada con una estatua en la ciudad de Leiria, su tierra natal

