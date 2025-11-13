Roberto Mancini toma las riendas del Al Sadd

EFE

El italiano Roberto Mancini, extécnico de equipos como Fiorentina, Lazio, Inter y Manchester City, entre otros, y de las selecciones de su país y de Arabia Saudita, ha fichado como nuevo técnico del Al Sadd catarí por dos temporadas y media, ha anunciado este jueves el club asiático.

Mancini, de 60 años, vuelve a los banquillos después de salir del conjunto nacional saudita en octubre del pasado año para tratar enderezar el rumbo del club más laureado del futbol catarí, que en la Superliga es ahora mismo sexto tras nueve jornadas, a ocho puntos del líder Al Gharafa.

El italiano ocupa el puesto que estaba vacante desde la salida del español Félix Sánchez por esos malos resultados.