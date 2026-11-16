Oscar Sandoval

Romelu Lukaku puso punto final a una era en la Selección de Bélgica y anunció su retiro internacional después de 16 años defendiendo la camiseta de los ‘Red Devils’, con la que debutó en 2010. A base de goles, actuaciones decisivas y una trayectoria que marcó a toda una generación, el atacante se ganó un lugar entre las grandes leyendas del futbol belga.

16 years a Red Devil. Thank you, Romelu. ❤️



From your first appearance in 2010 to the unforgettable moments on the biggest stages.



So many goals. So many emotions. So many memories. pic.twitter.com/ny4eeQzLkH — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 16, 2026

Lukaku fue el gran referente ofensivo de Bélgica durante los últimos años y sus números reflejan la dimensión de su legado. El delantero marcó 94 goles en 135 partidos internacionales, un promedio de 0.70 anotaciones por encuentro que lo coloca como el máximo goleador histórico de los ‘Red Devils’. Una marca que lo convirtió en el principal referente del ataque belga y en uno de los futbolistas más importantes de su selección.

El atacante también se despide como uno de los jugadores con más apariciones en la historia de Bélgica. Sus 135 encuentros lo colocan en la tercera posición de la clasificación histórica, aunque Kevin De Bruyne, con 129 partidos, podría superarlo si mantiene su actividad internacional. Lukaku cierra su etapa con su selección, que comienza un nuevo ciclo bajo las órdenes de Marc van Bommel, con la mirada puesta en la próxima Eurocopa.

La historia de Lukaku con Bélgica comenzó a escribirse muy pronto. El delantero marcó su primer gol internacional con apenas 17 años, seis meses y cuatro días, convirtiéndose en uno de los goleadores más jóvenes de la selección. Aquella anotación fue el primer paso de una trayectoria que terminó con 94 goles y 135 partidos, una marca que será el gran desafío de las próximas generaciones.