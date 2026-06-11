Ralf Rangnick renueva su contrato con Austria

Reuters

El técnico de la Selección Austriaca, Ralf Rangnick, renovó el sábado su contrato con el equipo hasta 2028, después de que varios reportes de prensa lo vincularan con el Milan.

El alemán, de 67 años, entrenó al Manchester United entre 2021 y 2022 antes de hacerse cargo de ‘Das Team’ mismo año. Su contrato anterior tenía vigencia hasta después del Mundial que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

Rangnick ayudó a Austria a clasificarse para un Mundial por primera vez en 28 años.

"Rangnick continuará la racha de éxitos con la selección austriaca y permanecerá en su cargo en la Federación Austriaca de Futbol al menos hasta la Eurocopa 2028", se indicó en un comunicado.