PSV Eindhoven campeón de la Eredivisie con antelación

Oscar Sandoval

PSV Eindhoven se convirtió en tricampeón de la Eredivisie este domingo luego del empate entre Volendam y Feyenoord, conquistó su título de liga número 27 con cinco jornadas de antelación y selló su pasaje a la próxima edición de la Champions League.

PSV venció a Utrecht y quedó a la espera del resultado de Feyenoord que no tenía margen de error ante Volendam, la presión causó efecto. ‘La Legión’ no pasó del empate y el campeón se coronó por tercera temporada consecutiva tras una campaña en la que ha perdido cuatro compromisos.

Se trata del quinto título de los ‘Granjeros’ en los últimos 10 años, lo que comprueba una hegemonía en el futbol neerlandés que solo han cortado Feyenoord y Ajax.

PSV se convirtió en el campeón más tempranero en la historia de la Eredivisie y sigue confirmándose como el equipo más ganador del futbol neerlandés.