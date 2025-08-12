Paris Saint-Germain y Tottenham se enfrentan por primera vez

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain y Tottenham buscan levantar por primera vez en su historia la Supercopa de Europa, la cita es Údine y solo uno será el gran monarca del futbol continental esta temporada. PSG es el favorito, pero la falta de ritmo le puede pesar.

PSG quiere seguir añadiendo capítulos de éxito a su historia y festejar su cumpleaños 55 levantando un título que le hace falta en sus vitrinas, le costó como a nadie conquistar la Champions League y este trofeo es uno de los objetivos en este curso.

El campeón de Francia llega sin ritmo luego de retomar los entrenamientos la semana pasada y el factor físico después de las vacaciones podría pesarle en las piernas ante Tottenham que tiene semanas enfocado en lo futbolístico luego de empezar un nuevo proyecto.

PSG perdió una final del torneo ante la Juventus y quiere cerrar la herida ante los ‘Spurs’ que debutan en la supercopa con la necesidad de dar la campanada para convertirse en monarca de Europa.