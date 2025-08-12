La Supercopa de Europa, uno de los recuerdos más tristes en la historia del PSG

Héctor Cantú

El PSG de Luis Enrique escenificará por segunda vez en su historia una final de Supercopa de Europa cuando se enfrente al Tottenham de la Premier League, actual campe[on de la Europa League.

Sin embargo, el primer recuerdo en este torneo es amargo para el cuadro de la capital francesa que en 1996 fue vapuleado en el marcador global cuando enfrentó a la Juventus, cuando el partido se disputaba a partidos de ida y vuelta.

El PSG se ganó su boleto al partido por el título luego de adjudicarse la Recopa de Europa al vencer al Rapid de Viena.

El Parque de los Príncipes vivió una de sus tardes más doloras de su historia en aquel 15 de enero de 1997 cuando el cuadro italiano se llevó la victoria por un abultado marcador de 6-1.

En aquel duelo, el equipo comandado entonces por Marcello Lippi fue amo y señor en los dos encuentros donde Michel Padovano y Alessandro del Piero se robaron los reflectores al lograr un doblete cada uno de los 9 que logró el representante de la Serie A.

Casi tres décadas después, el PSG se presenta como un equipo renovado bajo el mando de Luis Enrique que los llevó a conquistar su primera Champions League y al subcampeonato en el primer Mundial de Clubes en la historia del futbol.

Pero frente a sí tendrá a un Tottenham que llega con la etiqueta de menos favorito a su primera final de la Supercopa de Europa.