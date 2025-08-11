Tottenham quiere sacudir la Premier League con dos fichajes

Oscar Sandoval

El nuevo proyecto de Tottenham comenzará su andar frente a PSG en la Supercopa de Europa, sin embargo, la mira está puesta en la Premier League y la directiva trabaja en el fichaje de dos estrellas para que el equipo pueda pelear por los primeros puestos.

El adiós de Heung Min Son rumbo a la MLS y la lesión de ligamento cruzado de James Maddison son dos bajas de peso en los ‘Spurs’, la intención es fortalecer la plantilla con dos jugadores de renombre para que Thomas Frank tenga armas para enfrentar la batalla de 38 jornadas que le espera.

Fabrizio Romano informó a través de su cuenta de X que el conjunto londinense está “trabajando en los fichajes de Eze y Savinho” y señaló que las negociaciones “están en curso”. Dos futbolistas de ataque que podrían dar el salto de calidad al campeón de la Europa League.

El inglés y el brasileño estarían a la espera de la operación luego de aceptar el interés de Tottenham que podría sacudir la Premier League a días de iniciar la temporada.