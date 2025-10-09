Países Bajos golea y mantiene el invicto en Europa

EFE

Los países Bajos lograron una victoria por goleada sobre Finlandia que le deja, prácticamente, con un pie y medio en el Mundial de 2026.

Con 16 unidades, el equipo neerlandés se mantiene como el segundo con mejor rendimiento en las eliminatorias de la UEFA gracias a una actuación inolvidable de Memphis Depay.

Cool, calm, and collected from Memphis 😮‍💨



He now has two assists and a goal for the Dutch in the first half 🇳🇱 pic.twitter.com/3AY4DnI6fM — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 12, 2025

Depay es el alma del equipo neerlandés. Jugó durante una hora y en ese tiempo dio dos asistencias y marcó un gol. Se marchó sustituido por Wout Weghorst con 3-0. Después llegó el gol de Cody Gakpo.



Fue a los ocho minutos cuando el cuadro local tomó ventaja. El gol fue de Donyell Malen tras una pared con Depay y un disparo desde la media luna que superó a Jesse Joromen.

Virgil van Dijk doubles the Dutch advantage 🇳🇱 pic.twitter.com/SSxbjuTsDB — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 12, 2025

El segundo nació de un balón parado, una falta lateral ejecutada por Depay que aprovechó de cabeza Virgil Van Dijk para llevar la pelota a la red y ampliar la ventaja de Países Bajos, que se ensanchó más en el minuto 38, cuando una mano dentro del área de Miro Tenho fue sancionada con penalti. Lo lanzó Depay que estableció el tercero.

Netherlands are on the board first thanks to Donyell Malen 🇳🇱 pic.twitter.com/fTfpjJ8RFf — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 12, 2025

El ritmo bajó después. Aún así, con Finlandia entregada y con menos opciones de alcanzar el segundo lugar del grupo, llegó el cuarto que redondeó la goleada del cuadro de Koeman. Fue un gran gol. Un zapatazo de Cody Gakpo desde fuera del área tras recibir la pelota de Xavi Simons.

Con este resultado, Países Bajos, además de liderar el grupo eliminatorio, le saca 6 puntos de ventaja a Polonia, su más cercano perseguidor.