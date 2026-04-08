Orbelín Pineda y AEK no están de visita en Madrid para la Conference League

Redacción FOX Deportes

Orbelín Pineda declaró este miércoles que Rayo Vallecano, rival de AEK en los cuartos de final de la Conference League, es "un gran equipo", pero aseguró que han llegado a Madrid para "dar espectáculo, hacer grandes cosas y no de visita".

Rayo recibirá este jueves en Vallecas, en la ida de los cuartos de final a AEK, líder del futbol griego y principal candidato al título.

"Tenemos la oportunidad de seguir trascendiendo, de seguir de la mejor forma y aunque ningún equipo es fácil todos aspiramos a llegar lo más alto posible. Hay un gran rival enfrente, pero nosotros hemos venido a dar espectáculo. Trataremos de dar lo mejor porque aspiramos a hacer grandes cosas", dijo Pineda, en conferencia de prensa.

"Sabemos que mañana no será fácil, pero no vamos a estar de visita. Queremos dar espectáculo y sabemos que lo más importante es intentar equivocarnos lo menos posible", comentó el mexicano, una de las estrellas del plantel griego que también incluye al delantero serbio Luka Jovic, ex jugador del Real Madrid.

"Cada jugador al que le toque jugar cuenta. Evidentemente tenemos jugadores de calidad como Luka Jovic o Roberto Pereyra que por su experiencia para llegar a lo más alto nos van a ayudar mucho a dar un buen espectáculo", concluyó.