Nunca se ha visto a alguien como Cristiano Ronaldo

Redacción FOX Deportes

Lo que ha hecho Cristiano Ronaldo es algo que nunca se ha visto, al menos así lo aseguró el técnico de Portugal Roberto Martínez, quien se dijo impresionado con CR7, incluso en la parte final de su carrera.

"He trabajado con muchos genios, pero nunca he visto a nadie como Cristiano. Tiene un hambre de ganar increíble. La mañana siguiente es una oportunidad para ser mejor, para ganar, es único, no puedo explicarlo", dijo el entrenador español en el congreso 'Portugal Football Summit'.

El estratega se reunirá con el exjugador del Real Madrid de cara al partido eliminatorio del 11 de octubre contra Irlanda.

Martínez destacó que el atacante, ex del Real Madrid y ahora en el Al Nassr saudí, de 40 años, "siempre encuentra la manera de ser útil al equipo" y que es "un referente para los demás simplemente por lo que hace".

"No necesita decir nada, siempre será el primero en buscar ese pequeño detalle que le dé ventaja, es un ejemplo", dijo Martínez, quien a lo largo de su carrera ha pasado por clubes como el Wigan o el Everton de Inglaterra o la selección de Bélgica.

Cristiano Ronaldo buscará llegar a lo más alto con Portugal en Nirteamérica 2026, donde podría hacer historia al participar en su sexto Mundial.