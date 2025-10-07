Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista con mil millones en ganancias

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo ha vuelto a inscribir su nombre con letras de oro en la historia del futbol luego de convertirse en el primer milmillonario de este deporte.

El nuevo contrato firmado con el Al-Nassr ha llevado al portugués a superar los mil millones de dólares en su patrimonio, según datos de Bloomberg, una cifra que nunca antes había sido alcanzada en este deporte.

El nuevo contrato asegura la presencia de CR7 hasta el 2027 con el equipo saudí, por el cual recibirá un pago de 400 millones de dólares.

Esta cifra se une a lo que ha ganado en las últimas dos décadas por contratos una cifra que se calcula en poco más de 550 millones de dólares.

A esto se deben sumar los acuerdos comerciales firmados que dejan una derrama anual millonaria a su bolsillo con marcas como Nike, Armani y Castrol.

Cristiano lleva dos años en el futbol saudí y jugará dos años más en los que buscará mantenerse en activo como futbolista para después ser parte de la administración del club, del cual ya posee un porcentaje de acciones.