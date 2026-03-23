Las entradas para el España-Serbia costarán hasta 60 dólares

EFE

Las entradas para el encuentro amistoso que la Selección Española de futbol disputará este viernes ante Serbia en el estadio de La Cerámica de Vila-real se han puesto a la venta este lunes por la tarde con precios que oscilan entre los 23 y los 60 dólares.

La venta de las localidades será únicamente online y la gestionará íntegramente la RFEF. En esta ocasión, los abonados del Villarreal no tienen preferencia para comprar entradas.

Entre este lunes y el martes se aplicarán precios populares, que oscilarán entre 12 y 30 euros. A partir del miércoles, las entradas aumentarán un 20% su valor.

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Los precios por zona serán los siguientes: tribuna preferencia central, 60 dólares; tribuna preferencia lateral, 52 dólares; tribuna preferencia esquina, 40 dólares; fondo norte, 23 dólares, y fondo sur, 23 dólares.

La RFEF ha establecido además una promoción de venta anticipada para todas las entradas de preferencia y goles.

Los compradores disfrutarán de un 40%o de descuento sobre el precio de la entrada si la adquieren hasta el 24 de marzo, y del 20 por ciento de descuento si la compra se realiza entre el 25 y el 26 de marzo.