Publicación: miércoles 11 de febrero de 2026

Redacción FOX Deportes

La Superliga nunca verá la luz "por el bien del futbol"

El Real Madrid y la UEFA anunciaron la decisión en conjunto.

El sueño de Florentino Pérez de crear una Superliga finalmente se acabó. La UEFA y el Real Madrid anunciaron la decisión de terminar con la competencia cinco años después de que fue anunciada.

En un comunicado de prensa conjunto, ambas instituciones aseguraron:

“Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del futbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del futbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.

Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo".

Comenzaron las protestas contra la Superliga

Old Trafford
Anfield
Anfield
Centro de Entrenamiento de Tottenham Hotspur
Leeds
Leeds
Leeds
Leeds
Etihad Stadium
Old Trafford

El anuncio se veía venir y es que los clubes fundadores comenzaron a abandonar el proyecto de a poco. Los primeros fueron los ingleses: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham. Posteriormente fue el turno de Atlético de Madrid, Inter y Milan.

A pesar de ello, Barcelona, Real Madrid y Juventus se mantuvieron firmes, e incluso recurrieron a los tribunales para evitar que la FIFA y la UEFA suspendiera la competencia.

Tras dos años de lucha, la ‘Vecchia Signora’ decidió hacerse a un lado, dejando a los ‘Blaugranas’ y ‘Merengues’ solos en la batalla.

Hacia finales de 2025 el Barcelona también se retira del proyecto y comienzan las negociaciones entre el Real Madrid y la UEFA para llegar a un acuerdo definitivo, mismo que se anunció este 11 de febrero.

Florentino se lanzó sobre la UEFA y defendió el poder económico de la Superliga para salvar al futbol

“Nadie ha montado nada, los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol, hemos perdido 5.000 millones, muy mala”
“Nosotros el año pasado teníamos un presupuesto de 800 y terminamos en 700 y este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600, en dos temporadas 400 millones menos, sólo el Real Madrid. Estamos pasando una situación muy mala”
“El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas, las mentalidades. Las redes han cambiado la forma de comportarse y el fútbol tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos que vivimos”
“El fútbol iba perdiendo interés, se nota en que las audiencias van bajando y los derechos disminuyendo y algo había que hacer”
“Los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol, ¿por qué no? Porque hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa, tienen otras plataformas para distraerse”
“Intentaremos empezar lo antes posible. Nosotros vamos a hablar con la UEFA y con la FIFA, no sé por qué se tienen que enfadar”
“UEFA trabajaba en otro formato que, lo primero, yo no lo he entendido y luego no produce los ingresos necesarios para salvar al fútbol”
“La UEFA no tiene una buena imagen, no quiero mencionar cosas que han pasado en la UEFA, pero tiene que ser dialogante y no amenazante”
“A nosotros no nos van a echar de la Champions, completamente seguro. Ni de la Liga, nada”
“Ellos han presentado un formato que nadie lo entiende y dicen que van a empezar en 2024 que en 2024 estamos muertos. Que hay clubes que han perdido cientos de millones”
“La UEFA no ha sido transparente y esto se ha acabado. Los monopolios se han acabado y todos decimos que el fútbol está a punto de arruinarse”
“Cuanto mejores sean los partidos, más entretenido será. La Champions es atractiva a partir de cuartos, nos toca jugar con equipos modestos que no tienen atractivo”
“(La Superliga) No es una liga para los ricos, es una liga para salvar el fútbol”
“Se mejorará el VAR y los árbitros, habrá fair play financiero y estabilidad en los clubes”
“Si llegamos a un acuerdo con UEFA queremos empezar en agosto, si no podemos esperar un año”

