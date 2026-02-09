La Superliga nunca verá la luz "por el bien del futbol"

Redacción FOX Deportes

El sueño de Florentino Pérez de crear una Superliga finalmente se acabó. La UEFA y el Real Madrid anunciaron la decisión de terminar con la competencia cinco años después de que fue anunciada.

En un comunicado de prensa conjunto, ambas instituciones aseguraron:

“Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del futbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del futbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.



Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo".

Comenzaron las protestas contra la Superliga

El anuncio se veía venir y es que los clubes fundadores comenzaron a abandonar el proyecto de a poco. Los primeros fueron los ingleses: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham. Posteriormente fue el turno de Atlético de Madrid, Inter y Milan.

A pesar de ello, Barcelona, Real Madrid y Juventus se mantuvieron firmes, e incluso recurrieron a los tribunales para evitar que la FIFA y la UEFA suspendiera la competencia.

Tras dos años de lucha, la ‘Vecchia Signora’ decidió hacerse a un lado, dejando a los ‘Blaugranas’ y ‘Merengues’ solos en la batalla.

Hacia finales de 2025 el Barcelona también se retira del proyecto y comienzan las negociaciones entre el Real Madrid y la UEFA para llegar a un acuerdo definitivo, mismo que se anunció este 11 de febrero.