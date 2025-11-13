Kylian Mbappé causa baja en la Selección Francesa

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé llegó a 55 goles con la Selección Francesa en el duelo ante Ucrania, pero en el camino se lesionó.

De acuerdo con el informe de la Federación Francesa de Futbol, el delantero sufre de una “inflamación en el tobillo derecho”.

Por ello, se someterá a exámenes específicos para determinar la gravedad del problema; cabe señalar que las pruebas las realizará en Madrid.

De esta manera, Mbappé se perderá el último duelo de la eliminatoria mundialista, ante Azerbaiyán, eso sí Francia selló su boleto a la competencia, precisamente, gracias a su victoria sobre Ucrania.