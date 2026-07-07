Julián Álvarez y un nuevo destino, ahora en Inglaterra

Héctor Cantú

Mientras en España se ha abierto una dura disputa entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por los servicios de Julián Álvarez, en Inglaterra otro grande ha entrado a la batalla con el firme deseo de arroparlo.

Horas después de haber marcado el gol que le dio vida a Argentina en la Copa del Mundo, el diario inglés The Independen ha asegurado que hay opciones abiertas para ver el regreso de Álvarez en la Premier League.

Aunque el Atlético de Madrid ha sido tajante al asegurar que el goleador argentino no tiene precio de salida, la oferta proveniente del futbol inglés podría hacer cambiar la postura del cuadro colchonero.

Julián Álvarez busca salir del equipo de la capital española ante los malos resultados obtenidos. El argentino no veía con a los ojos su llegada al Barcelona, sin embargo, el club no desea verlo vestido de culé.

El gol que vuelve héroe de último momento a Julián Álvarez

La entrada del Arsenal en la puja podría cambiar seriamente la postura del Atlético, equipo que ya sabe del deseo de la Araña de jugar en otras latitudes.

Julián Álvarez se encuentra concentrado con la selección argentina en la Copa del Mundo 2026, torneo donde lograron clasificarse, con un gol de él, a las semifinales donde enfrentarán a Inglaterra por el boleto a la final.