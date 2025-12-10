Inglaterra anuncia dos amistosos de primer nivel

Reuters

Inglaterra recibirá a Uruguay y Japón en partidos amistosos en el estadio de Wembley en marzo próximo, como preparación para el Mundial de 2026, informó este miércoles la Federación Inglesa de Futbol.

Los partidos serán la última oportunidad para que el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, evalúe su plantilla antes de ultimar su selección para el torneo de mayo.

Después de que el sorteo de la semana pasada no emparejó a Inglaterra con rivales asiáticos o sudamericanos, Tuchel dijo que sería preferible encontrar oponentes diferentes en marzo.

Sin embargo, se confirmaron los encuentros contra Uruguay (16ta selección en el ranking mundial) el 27 de marzo y, tres días más tarde, ante Japón (18va ).

"Estamos muy contentos de tener estos dos partidos confirmados a medida que nuestro año mundialista va tomando forma", declaró Tuchel en un comunicado. "Queríamos jugar contra dos equipos clasificados entre los 20 primeros del mundo, pero también probarnos contra rivales de fuera de Europa".

El enfrentamiento más reciente de Inglaterra con Uruguay fue una derrota por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014. Inglaterra sólo se ha enfrentado a Japón en tres ocasiones, la última en 2010.

Se espera que la selección de Tuchel juegue otros dos partidos de preparación en tierras estadounidenses en los días previos al Mundial que celebrarán Estados Unidos, Canadá y México.

Inglaterra está encuadrada en el Grupo L del Mundial, donde se enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá en la fase de grupos. Su partido inaugural está fijado para el 17 de junio contra Croacia en Dallas.