Gilberto Mora tendrá que esperar para dar el salto al futbol europeo

Oscar Sandoval

Gilberto Mora irrumpió en el radar del futbol europeo gracias a su actuación en el Mundial 2026. Con apenas 17 años, disputó cuatro partidos en el torneo, incrementó su valor y despertó el interés de varios clubes, sin embargo, tendrá que esperar para dar el salto al 'Viejo Continente'. Gilberto Mora, el titular más joven de un Mundial en 20 años

No sería la primera vez que un club europeo asegura el fichaje de un jugador menor de edad y espera algunos meses para incorporarlo al primer equipo. Casos recientes como los de Endrick con Real Madrid o Estêvão con Chelsea reflejan un camino similar al que podría seguir 'Morita'.

De acuerdo con Transfermarkt, el mediocampista está tasado en 10 millones de euros, contaría con una cláusula de rescisión de 25 millones en su contrato con Xolos y varios equipos siguen de cerca al mexicano quien cumplirá 18 años el próximo 14 de septiembre.

Un club de Europa podría comprar al futbolista, pero no contaría con él hasta el próximo mercado invernal cuando sea mayor de edad, ese ha sido el proceder con algunos jugadores sudamericanos y sería el caso de Mora quien permanecería al menos un semestre más con Tijuana antes de iniciar su aventura en el futbol europeo.