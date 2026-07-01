Manchester United se hace a un lado en la 'guerra' por Gil Mora

Héctor Cantú

El juvenil mexicano, Gilberto Mora, se ha convertido en una de las grandes sensaciones del presente Mundial y en uno de los jugadores más deseados de cara al próximo mercado de verano.

Desde meses atrás, algunos clubes de la élite europea le vienen siguiendo la pista, uno de ellos, el Manchester United, el cual mostró mucho interés por el hoy jugador de Xolos de Tijuana.

Sin embargo, con sus buenas actuaciones y su desempeño en los partidos donde ha jugado en el Mundial 2026, han unido a otros grandes de Europa en la pugna por el mexicano.

Ante esta situación, los 'Red Devils' han decidido apartarse de la pugna por ‘Morita’, pues consideran que la situación actual del club no está para ponerse a competir con otros gigantes, con chequeras incluso más poderosas.

Gilberto Mora, el sexto jugador más joven en jugar un Mundial

En la lista de clubes interesados suenan nombres como el Manchester City, Chelsea, Milan, Barcelona y Atlético de Madrid.

Cualquier club que quiera hacerse de sus servicios en este verano, tendrá que abonar 20 millones de dólares, el costo de la cláusula de rescisión para Mora, actual jugador de Xolos de Tijuana.