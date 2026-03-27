Gennaro Gattuso aseguró que su futuro con la Selección Italiana no es importante

Redacción FOX Deportes

Gennaro Gattuso señaló tras el partido en el que Italia quedó eliminada por tercera vez consecutiva del Mundial que es "un mazazo difícil de digerir", pero que "así es el fútbol", además de mostrar incredulidad: "Si hoy alguien me pincha con algo, no sale nada, no sale sangre, no sale nada".

"Es un mazazo, es difícil de digerir esto; es difícil porque de verdad me sorprendieron incluso a mí hoy, por el corazón que le pusieron, por el apego. Estuvimos allí en la trinchera, supimos aguantar, pero aquí estamos hablando por enésima vez de que no vamos al mundial", lamentó en RAI, al agregar que lo sentía y que hablar de su futuro ahora mismo "no es importante".

'Rino' Gattuso, quien como futbolista ganó con Italia el Mundial 2006 y que tomó las riendas de la 'Azzurra' con el objetivo de clasificarla al Mundial, salió en defensa de los jugadores y dijo que hoy "no se merecen un golpe así".

🇧🇦 Bosnia and Herzegovina secure qualification for the World Cup with a shoot-out win 👏#WCQ pic.twitter.com/L1tp69Yrdb — UEFA EURO (@UEFAEURO) March 31, 2026

"Por el desempeño, por el empeño, por el amor que le pusieron. Nos costó, nos quedamos con diez, tuvimos tres ocasiones de gol. Ellos hacían centros, hacían cosquillas… da pena, pero así es el fútbol, es fútbol", lamentó.

Y sostuvo que el resultado "duele": "Lo necesitábamos para nosotros, para nuestras familias, para toda Italia, para nuestro movimiento", añadió.