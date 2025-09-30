FIFA deja en UEFA la decisión de expulsar a Israel de las competencias internacionales

Redacción FOX Deportes

Victor Montagliani, insistió este miércoles en que la decisión de suspender o no a Israel de las competiciones internacionales está en manos de la UEFA. El vicepresidente de FIFA habló en Londres y negó que en el próximo consejo del organismo que se celebrará este jueves en Suiza, vaya a tratarse la participación de Israel en estas competiciones. הסגל שלנו למשחקים נגד נורווגיה ואיטליה 📃🇮🇱 pic.twitter.com/6C0ojJMGdr — ISRAEL FA (@ISRAELFA) September 30, 2025

"Lo primero de todo es que Israel es un miembro de la UEFA y no es diferente a que si yo tuviera que lidiar con un miembro de mi región. Es una decisión de la UEFA. Israel es su miembro y tienen que lidiar ellos con eso. Respeto no sólo el proceso, también su decisión", dijo Montagliani.

Israel es en estos momentos tercera de su grupo de clasificación para el Mundial de 2026, por detrás de Noruega e Italia y uno de los países organizadores, Estados Unidos, por medio de su presidente, Donald Trump, ya ha asegurado que hará todo lo que pueda para que los israelíes, si se clasifican, puedan estar en la Copa del Mundo que también tiene como sedes a México y Canadá.

¿Por qué Israel jugó con un brazalete negro ante Italia?

La semana pasada, ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieron a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".

"Pedimos a la UEFA que inmediatamente suspenda a Israel de todas las competiciones hasta que cumpla con la ley internacional y pare con el asesinato de civiles y la hambruna. El deporte no puede ser neutral ante las injusticias. Mantenerse en silencio es aceptar que alguna gente importa menos que otra. Creemos en la justicia para todas las naciones y para todo el mundo, justicia sin dobles estándares. Es una obligación para todos los organismos deportes llevar a cabo acciones contra los equipos deportivos que representen a un país que la comisión de las Naciones Unidas ha concluido que está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza", manifiesta la carta.